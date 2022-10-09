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Американские депозитарные расписки компании электронной коммерции Ozon Holdings выросли за три месяца на 11,19%, до 1133 рублей за бумагу

Американские депозитарные расписки компании электронной коммерции Ozon Holdings выросли за три месяца на 11,19%, до 1133 рублей за бумагу

№41ОЗОН +11,2% Американские депозитарные расписки компании электронной коммерции Ozon Holdings выросли за три месяца на 11,19% до 1133 рублей за акцию, в то время как основной индекс российского рынка за этот период упал на 10,89% до 1984,24 пункта.

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