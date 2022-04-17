Песков рассказал, почему Путин остался на Восточном после неудачного запуска в 2016 г

РИАМО - 17 апр. Президент России Владимир Путин принял решение остаться на космодроме Восточный после неудачного запуска в 2016 году в связи с уверенностью в успехе следующей попытки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИАМО - 17 апр. Президент России Владимир Путин принял решение остаться на космодроме Восточный после неудачного запуска в 2016 году в связи с уверенностью в успехе следующей попытки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
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