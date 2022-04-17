РИАМО

32 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Irin Muliphein
    Парад нужен обязательно. Может, построже как-то, посерьёзнее... Обязательно вспомнить тех, кто погиб в наши дни. И ми...Песков прокоммент...
  • Вячеслав
    Клоуны!В какую сторону?Центробанк резко ...
  • Vit
    Поживем увидим что к чему и как.Центробанк резко ...

Песков рассказал, почему Путин остался на Восточном после неудачного запуска в 2016 г

Песков рассказал, почему Путин остался на Восточном после неудачного запуска в 2016 г

РИАМО - 17 апр. Президент России Владимир Путин принял решение остаться на космодроме Восточный после неудачного запуска в 2016 году в связи с уверенностью в успехе следующей попытки, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх