СК: Четверо детей отравились после посещения бассейна в Егорьевске

В Московской области четверо детей отравились в бассейне. Об этом во вторник, 27 августа, проинформировало агентство РИА Новости, сославшись на пресс-службу регионального управления Следственного комитета.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии