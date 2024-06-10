Женские доспехи: фэнтези и реальность вытачек для груди

Девушка-воин с во-о-от такими вытачками на (и для) груди на латном доспехе — знакомая картина, не правда ли? Фэнтези-художники уже давно приучили нас к рыцарям-женщинам, которые носят доспехи, сделанные по женской фигуре, и эту самую фигуру подчеркивающие.