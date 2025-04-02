Ради встречи в США для обсуждения украинской темы с Кирилла Дмитриева были сняты санкции

Как сообщает американский новостной телеканал CNN, на этой неделе в Соединённые Штаты должен прилететь специальный представитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
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