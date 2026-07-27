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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Данила Козлов: «Эксперты, возможно, критиковали ЦСКА по делу, но сезон складывается пока так, как мы хотели. Мы сплотились за время сборов»

Полузащитник ЦСКА Данила Козлов заявил о сплоченности армейцев на фоне критики из-за отсутствие побед в межсезонье.

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