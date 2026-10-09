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Волксовен отзывает ID.4: почему нельзя заряжать электрокроссовер выше 80%?

Волксовен объявила об отзыве более 22 500 электрокроссоверов ID.4 модельных годов 2023–2026 в США. Причина — потенциальная опасность возгорания из-за неисправности высоковольтных аккумуляторов.

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