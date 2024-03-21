Итальянский владелец Terranova и Calliope откроет в России магазины женской одежды

Итальянский владелец Terranova и Calliope откроет в России магазины Rinascimento Итальянская Teddy Group, владеющая брендами Terranova и Calliope, решила открыть в России монобрендовые магазины еще одной своей марки — Rinascimento.
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