Пираты Балтийского моря: каких боялись больше всего

Балтика редко попадает в пиратские истории. Карибы, Средиземное море, Индийский океан — да, но замкнутое холодное море, где от берега до берега в самом широком месте несколько сотен километров? Между тем именно теснота делала Балтику идеальной для разбоя: торговые пути проходили вдоль островов и шхер, укрыться было где, а догнать добычу — несложно.
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