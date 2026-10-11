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Русская Семёрка

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Пираты Балтийского моря: каких боялись больше всего

Балтика редко попадает в пиратские истории. Карибы, Средиземное море, Индийский океан — да, но замкнутое холодное море, где от берега до берега в самом широком месте несколько сотен километров? Между тем именно теснота делала Балтику идеальной для разбоя: торговые пути проходили вдоль островов и шхер, укрыться было где, а догнать добычу — несложно.

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