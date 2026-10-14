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ФедералПресс

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Андрей Трубецкой: ФАС России отметила среди лучших две практики Сургутского района по развитию конкуренции

Андрей Трубецкой: ФАС России отметила среди лучших две практики Сургутского района по развитию конкуренции

СУРГУТСКИЙ РАЙОН, 14 октября, ФедералПресс. Опыт муниципалитета по созданию бизнес-курсов для участников СВО и поддержке некоммерческого сектора вошел в ежегодный сборник Федеральной антимонопольной службы РФ «Белая книга» по итогам 2025 года.

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