Пошлины Трампа и необдуманные действия ОПЕК+ могут поставить российские власти перед нелегким выбором

﻿﻿Бюджет России может пострадать из-за торговой войны, развязанной президентом США Трампом. Стоимость поставок российской нефти марки Urals на мировой рынок с начала апреля текущего года снизилась на 14–16%, сообщает Royal Bank of Canada со ссылкой на данные ценового агентства Argus.