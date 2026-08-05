30 тысяч бойцов Ким Чен Ына готовят к броску на Сумы и Харьков: в Киеве уже считают это страшнее мобилизации

В Киеве заговорили о 30 тысячах северокорейских солдат, которые якобы готовятся войти в зону СВО. Подоляка радуется разрушенному мосту в Затоке, Зеленский требует закончить войну до зимы, а Огрызко — бить Москву пачками ракет.