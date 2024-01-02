Украинка написала донос в военкомат на соседей, бегающих от ВСУ

Сотрудники ТЦК вручают повестки Жительница Украины написала донос в военкомат на мужчин из своего села.
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