Эта фраза кочует по русскоязычному интернету уже не первый год. Её приписывают Парацельсу — врачу, алхимику и астрологу XVI века, человеку, который лечил пациентов в Европе, спорил с университетскими схоластами и умер при невыясненных обстоятельствах в Зальцбурге.
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