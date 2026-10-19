Эта фраза кочует по русскоязычному интернету уже не первый год. Её приписывают Парацельсу — врачу, алхимику и астрологу XVI века, человеку, который лечил пациентов в Европе, спорил с университетскими схоластами и умер при невыясненных обстоятельствах в Зальцбурге.