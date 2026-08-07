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Отмену концерта Орбакайте в Грузии связали с высказываниями Галкина

Отмену концерта Орбакайте в Грузии связали с высказываниями Галкина

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что концерт певицы Кристины Орбакайте в Грузии могли отменить из-за высказываний мужа ее матери Аллы Пугачевой юмориста Максима Галкина (признан Минюстом РФ иностранным агентом).

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