Эксперты говорят, что вероятность того, что ИИ положит конец человечеству, составляет 5%

Может ли искусственный интеллект однажды привести к нашему вымиранию? Как бы преувеличенно это ни казалось, но некоторые ученые, очень серьезно относящиеся к рискам, связанным с быстрым развитием технологий, считают, что это может произойти.
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