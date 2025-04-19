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Университет Цукубы: упражнения могут смягчить менструальные симптомы

Научные сотрудники Университета Цукубы (University of Tsukuba) обнаружили, что интенсивность менструальных симптомов, таких как дисменорея и предменструальный синдром, может варьироваться в зависимости от физической активности.

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