Университет Цукубы: упражнения могут смягчить менструальные симптомы

Научные сотрудники Университета Цукубы (University of Tsukuba) обнаружили, что интенсивность менструальных симптомов, таких как дисменорея и предменструальный синдром, может варьироваться в зависимости от физической активности.
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