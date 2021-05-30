«МВ»: у Молдавии есть все признаки колонии Запада

"Не дожидаясь официального начала избирательной кампании досрочных парламентских выборов, европейские дипломаты начали агрессивно продвигать в Молдове свои интересы, причём достаточно бесцеремонно, как и положено метрополии применительно к колонии.
"Не дожидаясь официального начала избирательной кампании досрочных парламентских выборов, европейские дипломаты начали агрессивно продвигать в Молдове свои интересы, причём достаточно бесцеремонно, как и положено метрополии применительно к колонии.
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