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«МВ»: у Молдавии есть все признаки колонии Запада

"Не дожидаясь официального начала избирательной кампании досрочных парламентских выборов, европейские дипломаты начали агрессивно продвигать в Молдове свои интересы, причём достаточно бесцеремонно, как и положено метрополии применительно к колонии.

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