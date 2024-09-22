Синоптик Ильин: Рекорд сентябрьской погоды в Москве был установлен 115 лет назад

В беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» синоптик Александр Ильин рассказал о том, является ли теплая сентябрьская погода в столице редкостью и какие температурные рекорды были зафиксированы ранее.
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