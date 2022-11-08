Военное обозрение

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Частные военные компании: выбор оружия

Частные военные компании: выбор оружия

В сентябре 2021 года на страницах «Военного обозрения» была опубликована статья «Частные военные компании: экспорт агрессии», в которой рассматривались проблемы, перспективы и целесообразность легализации российских ЧВК.

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