Частные военные компании: выбор оружия

В сентябре 2021 года на страницах «Военного обозрения» была опубликована статья «Частные военные компании: экспорт агрессии», в которой рассматривались проблемы, перспективы и целесообразность легализации российских ЧВК.
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