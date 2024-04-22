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В 2024 году Минпромторг выделит 1,5 млрд на развитие промышленного софта

В 2024 году Минпромторг выделит 1,5 млрд на развитие промышленного софта

В 2024 году Минпромторг выделит 1,5 миллиарда рублей на развитие промышленного софта. По информации издания "Ведомости", эти средства будут использованы для замены импортного программного обеспечения в сфере обработки материалов.

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