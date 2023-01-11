Некоторые историки считают, что немецкий Т-6 «Тигр» является идеальной боевой машиной, разработанной немецкими инженерами, которая лишена недостатков

Некоторые историки считают немецкий Т-6 «Тигр» идеальной боевой машиной, разработанной немецкими инженерами, которая лишена недостатков.
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