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Петербург захлестнула бессмысленная волна идей искоренения названий из недружественных стран

Петербург захлестнула бессмысленная волна идей искоренения названий из недружественных стран

В Петербурге прозвучало очередное предложение переименовать городской объект, название которого связано с недружественной Румынией: находящийся в ТРК «Континент» парк развлечений MazaPark предложил переименовать станцию метро «Бухарестская» в свою честь.

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