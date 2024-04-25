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"Депутат - это такая тяжёлая работа, как вагоны разгружать": сенатор и экс-депутат Госдумы пожаловался на тяжёлую жизнь "слуг народа"

"Депутат - это такая тяжёлая работа, как вагоны разгружать": сенатор и экс-депутат Госдумы пожаловался на тяжёлую жизнь "слуг народа"

Здравствуйте, уважаемые читатели. Да-да, именно такое заявление сделал в своё время будучи депутатом Госдумы, а ныне сенатор в Совете Федерации РФ Вадим Евгеньевич Деньгин.

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Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Вам виднее, видать из тех самых, гонимых.
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2 час.
Waldemar Sprawedliwij
Гнать этого пидора на стройку,там ему будет много легче за 50 000 рублей.
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1 час.
В В
Депутат обыкновенный (без совести). Привыкли уже.
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37 мин.

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