Ульяновские полицейские задержали в Москве жительницу Чердаклинского района, получавшую социальные выплаты за вымышленного ребенка

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ульяновскими сотрудниками уголовного розыска в Москве задержана 45-летняя жительница села Большая Кандала Старомайнского района Ульяновской области подозреваемая в совершении мошеннических действий с получением детских пособий.
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