Происшествия
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Происшествия

19 подписчиков

Ульяновские полицейские задержали в Москве жительницу Чердаклинского района, получавшую социальные выплаты за вымышленного ребенка

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий ульяновскими сотрудниками уголовного розыска в Москве задержана 45-летняя жительница села Большая Кандала Старомайнского района Ульяновской области подозреваемая в совершении мошеннических действий с получением детских пособий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии