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Осечка «Челси», Россия может подать заявку на проведение Евро-2032, встреча Путина со сборной России и молебен перед Олимпиадой-2022 и другие новости утра

Осечка «Челси», Россия может подать заявку на проведение Евро-2032, встреча Путина со сборной России и молебен перед Олимпиадой-2022 и другие новости утра

Доброе утро! За окном среда, на часах — 8:30 утра, на экране — наш утренний дайджест. Просыпаемся! ☀️ 1.

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