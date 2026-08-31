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Авто - Мото - Новости

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Редчайший Mercedes G-Class от Maybach выставили на продажу

Редчайший Mercedes G-Class от Maybach выставили на продажу

На аукционе RM Sotheby’s будет продана редкая модификация Mercedes-Benz Gelandewagen. Роскошная версия Mercedes-Maybach G 650 Landaulet с задней частью кузова, снабженной мягким верхом, была выпущена тиражом 99 экземпляров.

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