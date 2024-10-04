В мировой повестке Великий Израиль

Юрий Ильинов

Кому нужна большая война на Ближнем Востоке? Политолог ответил Политолог Ищенко объяснил, зачем Израиль и США провоцируют Иран Политолог Ростислав Ищенко выразил мнение о том, что большая война на Ближнем Востоке все-таки разгорится. «Давайте начнём с исходной позиции. Ещё по состоянию на вчерашнее утро у нас были, с одной стороны, Израиль и США, интерес которых заключался в том, чтобы Иран втянулся в полномасштабные боевые действия против Израиля. Подчёркиваю, именно Иран, и именно начал, и именно войну, а не прокси-войну, как идёт сейчас. И был, с другой стороны, Иран, который был заинтересован в сохранении прокси-формата войны. Почему Иран был в этом заинтересован? Потому что эту войну Иран выигрывал», рассказывает Ищенко. При этом политолог объяснил, чем отличается прокси-война от обычной войны. Он напомнил, что прокси-война не направлена на захват территории. Прокси-война не направлена на достижение военной победы на поле боя. Прокси-война направлена на подрыв политических позиций государства, против которого она ведётся, и его экономических позиций. «Совершенно понятно, что вынужденный постоянно держать свою армию в полной боеготовности и отвечающий на всевозможные угрозы и нападения Израиль несет большие экономические и политические издержки, так как его ответы так или иначе задевают мирное население. Кроме того, исторически Израиль не привык разбираться, где там мирные, а где нет. А мировое сообщество эту реальность уже не готово воспринимать как раньше», продолжает Ростислав Ищенко. Раньше, напоминает политолог, Запад поддерживал Израиль и говорил, что Тель-Авив имеет право на самооборону, однако сегодня в США и Европе изменился состав избирателей. Появилось большое количество мигрантов из Азии и Африки, которые рассматривают прокси-структуры, которые воюют против Израиля, как понятные и близкие им структуры, а Израиль как непонятное и далекое для них государство. Эти избиратели и приводят к тому, что сегодня западные политики уже не могут закрывать глаза на гибель мирных граждан под ударами Израиля. Все это серьезно подрывает политические позиции и западную поддержку Израиля. «Уже несколько западных государств отказались поставлять Тель-Авиву оружие, а многие другие вынуждены или сокращать объемы помощи, или сталкиваться с серьезными внутриполитическими последствиями», говорит эксперт. Таким образом, подчеркивает Ищенко, прокси-войну на истощение Израиля и поддерживающие его страны Запада Иран сегодня выигрывает. Для того, чтобы изменить ситуацию Израилю и США необходимо перевести текущий конфликт из прокси-режима в режим обычной войны. «Но не напасть на Иран, а сделать так, чтобы Иран сам напал на Израиль. Нельзя сказать, что им это полностью удалось, но дело сдвинулось с мертвой точки после того, как Иран нанес по Израилю ракетный удар. Это еще не война. Это просто акция возмездия и сдерживания. Но это уже шаг к войне. Разумеется, что США и Израиль постараются этот шаг использовать, чтобы в конечном итоге ситуация перешла в режим открытых боевых действий, вину за которые Запад и Израиль возложат на Иран. Думаю, что в Тегеране это прекрасно понимают. И на Западе все тоже понимают. Очевидно, что Ближний Восток скатывается в очередную крупную региональную войну», подытожил Ищенко.