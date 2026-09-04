«Упаковщики проблем». Наши чиновники научились создавать иллюзию управления, вместо результата

Почитав новости с ВЭФ, в том числе и в телеграм-канале «Антифашист», я в очередной раз убедился в том, что одна из главных наших бед заключается даже не в недостатке денег, ресурсов или специалистов, а в самом способе оценивать результат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Нидерланды хотят ...
- Форум говорит: «Г...
- Орбан заявил, что...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым