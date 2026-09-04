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Антифашист

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«Упаковщики проблем». Наши чиновники научились создавать иллюзию управления, вместо результата

«Упаковщики проблем». Наши чиновники научились создавать иллюзию управления, вместо результата

Почитав новости с ВЭФ, в том числе и в телеграм-канале «Антифашист», я в очередной раз убедился в том, что одна из главных наших бед заключается даже не в недостатке денег, ресурсов или специалистов, а в самом способе оценивать результат.

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