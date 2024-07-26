В Госдуме объяснили, стоит ли покупать пенсионные баллы

С пенсионными баллами россияне познакомились в 2015 году. Тогда вступили в силу новые правила, по которым, чем больше баллов человек накопил за свою трудовую жизнь, тем больше у него будет денежное обеспечение в старости.
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