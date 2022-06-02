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НБА представила подборку лучших моментов «Бостона» в сезоне-21/22

НБА представила подборку лучших моментов «Бостона» в сезоне-21/22

НБА представила подборку лучших моментов «Бостона» в сезоне-21/22. В видео в числе прочих эпизодов вошли победный бросок Джейсона Тейтума в матче плей-офф против «Нетс», данк Джейлена Брауна через Макси Клебера и «баззер» Маркуса Смарта в Нью-Йорке.

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