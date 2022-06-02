НБА представила подборку лучших моментов «Бостона» в сезоне-21/22. В видео в числе прочих эпизодов вошли победный бросок Джейсона Тейтума в матче плей-офф против «Нетс», данк Джейлена Брауна через Макси Клебера и «баззер» Маркуса Смарта в Нью-Йорке.