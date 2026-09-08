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Иркутск Сегодня

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В Ангарске приставы заставили работодателя выплатить сотруднице долг по зарплате после ареста счетов

В Ангарске судебные приставы помогли местной жительнице получить заработанные деньги. Женщина, оказывавшая юридические услуги по совместительству, длительное время не получала оплату за свой труд.

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