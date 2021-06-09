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Детям готовы платить больше, чем взрослым: ТОП вакансий на лето для школьников

Детям готовы платить больше, чем взрослым: ТОП вакансий на лето для школьников

Лето зашло в чарт, а с ним и много свободного времени у школьников. Этим летом "пробником" взрослой жизни для многих детей может стать профессия курьера, дизайнера в фотосалоне и даже повара в автокафе.

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