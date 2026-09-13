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Табиб инсультның сәбәпләрен атады

Кан тамырының тыгылуы яки аның өзелүе еш кына инсульт сәбәпләре була, дип кисәтте медицина факультетының хирургия кафедрасының өлкән укытучысы Александр Умнов.

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