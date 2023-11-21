Водителю грузовика снесшего остановку во Владивостоке придется заплатить

63-летнему водителю грузовика, у которого 20 ноября отказали тормоза и он въехал в остановку общественного транспорта и снес рекламный щит, придется заплатить кругленькую сумму за причиненный ущерб, сообщает PRIMPRESS.
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