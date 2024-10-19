Администрация Байдена-Харрис запускает конкурс на $1,6 миллиарда для продвижения технологий упаковки полупроводников

Конкурс на $1,6 миллиарда, организованный администрацией Байдена-Харрис, направлен на улучшение внутренних возможностей в области полупроводников, снижение зависимости от иностранных поставок и укрепление национальной безопасности за счет передовых технологий упаковки.
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