Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, следует из сообщения ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии