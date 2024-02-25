Азербайджан сообщил об обстреле своих позиций со стороны Армении

Минобороны Азербайджана сообщило об обстреле позиций азербайджанской армии с территории Армении.Подразделения Вооруженных сил Армении с позиций, расположенных в направлении населенного пункта Араздейен Девелинского района, обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии, следует из сообщения ведомства.