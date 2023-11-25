Слуцкий заявил, что киевский режим ищет пути отхода

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) прокомментировал заявление бывшего главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии о том, что Киев отказался от перемирия с РФ весной 2022 года из-за экс-премьера Британии Бориса Джонсона.