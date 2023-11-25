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Слуцкий заявил, что киевский режим ищет пути отхода

Слуцкий заявил, что киевский режим ищет пути отхода

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) прокомментировал заявление бывшего главы делегации Украины на переговорах с Россией Давида Арахамии о том, что Киев отказался от перемирия с РФ весной 2022 года из-за экс-премьера Британии Бориса Джонсона.

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