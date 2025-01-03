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«Рейнджерс» прервали серию из 4 поражений подряд, обыграв «Бостон» (2:1). Куик отразил 32 из 33 бросков и одержал 399-ю победу в НХЛ

Первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ был назван вратарь клуба из Нью-Йорка Джонатан Куик, отразивший 32 броска из 33.

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