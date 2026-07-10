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Она приняла его внебрачных детей, а он знал о её тайном прошлом: как устроен брак Анны Матисон и Сергея Безрукова

Она приняла его внебрачных детей, а он знал о её тайном прошлом: как устроен брак Анны Матисон и Сергея Безрукова

Брак режиссёра Анны Матисон и актёра Сергея Безрукова часто обсуждают из-за непростых обстоятельств его начала: на момент их встречи артист был официально женат, а позже стало известно о его двоих внебрачных детях от Кристины Смирновой.

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