Костят ядерного щита России: что составляет основу комплекса Евгения КомароваДмитрий Медведев, зампредседателя российского Совбеза, назвал современные ракетные комплексы ключевым способом обеспечения будущей безопасности страны.
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