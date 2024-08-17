4 причины, по которым наложницы из гарема султана спали только одетыми Алёна ЮрьеваИсторический интерес к Османской империи возрос благодаря популярным турецким сериалам, таким как «Великолепный век», которые погружают зрителей в атмосферу роскоши и интриг дворцового гарема.
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