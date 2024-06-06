"Вы эту собаку задушите". Депутаты АКЗС устроили перепалку из-за закона о "бродягах"

Пока документ, вызвавший получасовую дискуссию, приняли в первом чтении Депутаты Алтайского Заксобрания на сессии 6 июня приняли законопроект, который установит в регионе новые правила обращения с бездомными животными.
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