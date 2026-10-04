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Daily Storm

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Трамп поставит на стражу США «Силы суперинтеллекта»

Трамп поставит на стражу США «Силы суперинтеллекта»

Новое ведомство займется координацией работы властей страны, бизнеса и общества в сфере суперинтеллектаПрезидент США Дональд Трамп после исторического соглашения в Белом доме по «суперинтеллекту» объявил о создании «Сил суперинтеллекта».

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