Трамп поставит на стражу США «Силы суперинтеллекта»

Новое ведомство займется координацией работы властей страны, бизнеса и общества в сфере суперинтеллектаПрезидент США Дональд Трамп после исторического соглашения в Белом доме по «суперинтеллекту» объявил о создании «Сил суперинтеллекта».
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