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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Швентек отдала 17 геймов на пути к финалу в Индиан-Уэллс – меньше всех с 2001-го

Швентек отдала 17 геймов на пути к финалу в Индиан-Уэллс – меньше всех с 2001-го

Ига Швентек поборется с Марией Саккари за титул турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллс. За пять матчей на пути к финалу Швентек проиграла 17 геймов – наименьшее количество среди всех финалисток с 2001 года.

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