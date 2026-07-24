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Киевские протесты вышли из-под контроля: от поддержки Федорова до критики Зеленского

Киевские протесты вышли из-под контроля: от поддержки Федорова до критики Зеленского

Киевские протесты вышли из-под контроля: от поддержки Федорова до критики Зеленского Юлия ЧелкановаВ Киеве акции протеста, начавшиеся с требований вернуть на пост министра обороны Михаила Федорова, переросли в массовые выступления с прямой критикой Владимира Зеленского.

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