Крах акций GameStop ударил по рынку мемкоинов

Акции GameStop рухнули на 40% после выхода негативных новостей. Бумаги никому не нужной компании с сетью магазинов продаж компакт-дисков, просели после провального отчета о доходах, вынуждающего искать капитал путем расширения эмиссии.
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