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5koleso.ru

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Итальянцы возродили Lancia Gamma: забытая модель стала кроссовером

Презентация новинки состоялась спустя 50 лет после выхода первого экземпляра Lancia Gamma. Stellantis заявил, что автомобиль разрабатывался итальянской компанией, хотя имеет много общего с моделями Peugeot, Citroen и других марок.

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