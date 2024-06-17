Бродячая собака укусила в лицо ребенка в Приморье

Известия/Дмитрий Коротаев Бродячая собака искусала восьмилетнюю девочку в селе Авангард Приморского края, проведение доследственной проверки взяла на контроль прокуратура региона, сообщили в надзорном ведомстве в понедельник, 17 июня.
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