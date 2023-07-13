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«Мемориал» Навального в Вильнюсе подвергся очередному акту вандализма

«Мемориал» Навального в Вильнюсе подвергся очередному акту вандализма

Инсталляция экстремистской организации ФБК, изображающая якобы камеру штрафного изолятора, в которой сидит их лидер, блогер-уголовник Алексей Навальный, поверглась очередному «акту вандализма» в Вильнюсе.

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