«Мемориал» Навального в Вильнюсе подвергся очередному акту вандализма

Инсталляция экстремистской организации ФБК, изображающая якобы камеру штрафного изолятора, в которой сидит их лидер, блогер-уголовник Алексей Навальный, поверглась очередному «акту вандализма» в Вильнюсе.
Популярные статьи
- Путин отказался говорить по телефону с Эрдоганом
- «Шойгу наконец всё?» — появилась информация о новом приемнике министра обороны. На его место пророчат вице-премьера Чернышенко
- «Идите вы лесом»: в Европе поставили РФ ультиматум и потребовали возобновить поставки древесины. Ответ России их сильно удивил
Свежие комментарии